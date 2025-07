Marc Coma ist Rebel-Tyres-Markenbotschafter

Die auf Motorradreifen spezialisierte Marke Rebel Tyres hat einen neuen Markenbotschafter: Der gleichnamige spanische Anbieter hinter dem Produktangebot hat dafür Marc Coma gewinnen können. Der fünffache Rallye-Dakar-Sieger – 2006, 2009, 2011, 2014 und 2015 in der Motorradwertung mal mit Pirelli- und mal mit Michelin-Reifen an seinen KTM-Maschinen – soll seine Erfahrung, Leidenschaft und Glaubwürdigkeit in die Zusammenarbeit einbringen. Neben seiner Rolle als Repräsentant der Marke bei Veranstaltungen und Kommunikationsmaßnahmen werde er zudem das Management des Unternehmens mit seinem Branchenwissen unterstützen, heißt es weiter. Dafür bringt Coma umfangreiche Erfahrung mit, die er unter anderem als Sportdirektor der Dakar-Rallye oder Geschäftsführer von KTM Spanien hat sammeln können. „Es ist mir eine Ehre, Teil des Projektes Rebel Tyres zu werden. Wir teilen die Leidenschaft für Motorräder, den Wettbewerbsgeist und den Willen, stets über Grenzen hinauszugehen“, so der neue Partner von Rebel Tyres. Der Anbieter verfolgt eigenen Worten zufolge die „Vision, eine führende Marke im Bereich Motorradreifen zu werden“.