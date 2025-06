Verlängerte Partnerschaft von Apollo Tyres und Manchester United

Seit 2013 fungiert Apollo Tyres Ltd. schon als Reifenpartner des Manchester United Football Club – seit 2016 auch auf globaler Ebene. Jetzt geht die Zusammenarbeit beider Seiten in die Verlängerung. Weitere drei Jahre bleibt der indische Reifenhersteller an der Seite der britischen Fußballmannschaft, zumal er nach den Worten seines Vice Chairman und Managing Director Neeraj Kanwar dadurch seinen Markenwert habe steigern können. „Gemeinsam werden wir daran arbeiten, noch spannendere Erlebnisse für unsere Fans zu schaffen, neue Möglichkeiten im digitalen und Stadionengagement zu nutzen und unsere Markenpräsenz in wichtigen Märkten auszubauen“, sagt er. „Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer erfolgreichen Partnerschaft mit Apollo Tyres, einem geschätzten und langjährigen Mitglied der Manchester-United-Familie. Während unserer zwölfjährigen Zusammenarbeit haben wir nicht nur wirkungsvolle globale Kampagnen entwickelt, sondern auch sinnvolle Initiativen an der Basis umgesetzt von der Nachwuchsförderung bis hin zu nachhaltiger Infrastruktur“, ergänzt Omar Berrada, Chief Executive Officer von Manchester United.