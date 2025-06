Neuer Eigentümer von Superior-Immobilie zufrieden mit Deal – „hier wurde viel Geld investiert“

Wie die NEUE REIFENZEITUNG schon vor Kurzem berichtete, ist die insolvente Superior Production Germany GmbH „operativ abgewickelt“. Jetzt sind im Nachrichtenkanal aus dem Märkischen Kreis Come-on.de weitere Details zu lesen. Der neue Besitzer des 90.000 Quadratmeter großen Grundstücks und der 35.000 Quadratmeter Hallen und zwei Bürogebäude möchte hier neue Unternehmen langfristig ansiedeln. Das familiengeführte Unternehmen Brands Commerce aus Pforzheim investiert nicht nur in Immobilien und Industrieobjekte, sondern hat eine App für E-Rezepte entwickelt, einen Versandhandel mit Kindernährmittel, Pflegeprodukten, Hygieneartikeln und Arzneimitteln. Wie es in dem Bericht von Redakteur Volker Griese heißt, soll der neue Eigentümer mit seinem Kauf zufrieden sein. Es heißt hier: „Man erkennt, dass Superior Industries sehr viel Geld in den Standort beziehungsweise dessen Qualität investiert hat.“ In der Tat hatte der amerikanische Konzern viele Millionen Euro in den Standort in Werdohl gesteckt. Noch 2019 war die Rede von Investitionen in Höhe von bis zu 65 Millionen Euro gewesen, die in zwei neue Wärmebehandlungslinien, eine neue Lackieranlage und ein Hochregallager fließen sollten. Weitere Investitionen in Höhe von 16 Millionen Euro, mit denen das Werk zum „Leitwerk in Europa“ werden sollte, wurden dann aber nicht mehr vollständig realisiert. Auch Teile der Räderfabrik hätten neue Eigentümer gefunden. Wie wir schon berichteten, soll die neue Lackieranlage von Räderhersteller Ronal gekauft worden sein. Die Schmelzöfen sollen nach Informationen von Come-on.de nach Südamerika verschifft worden sein.