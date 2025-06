Linglong Tire gehört auch 2025 zu den 500 wertvollsten Marken in China – KI fördert Markenaufbau

Mitte Juni 2025 fand in Peking die 22. World Brand Conference statt. Hier zeichnete das World Brand Lab die 500 wertvollsten Marken 2025 in China aus. Linglong Tire durchbrach erstmals die Schwelle von 100 Milliarden Yuan (CNY) und belegt mit einen Markenwert von 110,216 Milliarden Yuan den insgesamt 109. Platz in der Top-500-Rangliste. Damit gehöre Linglong seit 22 Jahren ununterbrochen zu „China’s 500 Most Valuable Brands“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen