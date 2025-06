Falken-Teams scheiden beim 24h-Rennen vorzeitig aus

Die 53. Auflage des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring war ein Event voller Emotionen – mit einem vielversprechenden Beginn für Falken Motorsports, einem Rennabbruch und einem vorzeitigen Ende für beide Porsche 911 GT3 R. Julien Andlauer, zu diesem Zeitpunkt auf einem souveränen zweiten Rang, kollidierte mit einem Fahrzeug, das sich nach der ersten Kurve gedreht hatte und quer auf der Ideallinie stand. Ein Ausweichen war unmöglich – die #33 wurde bei dem Unfall schwer beschädigt und musste das Rennen aufgeben. Die #44 hielt sich weiterhin konstant in den Top 10 und zeigte eine starke Leistung über die Nachtstunden. Doch auch hier blieb der Lohn der Mühe aus: Ein Antriebsdefekt am Sonntagvormittag bedeutete auch für den zweiten türkisblauen Falken-Porsche das vorzeitige Aus. Trotz des unglücklichen Verlaufs blickt Falken Motorsports stolz auf die starke Performance und das Engagement des gesamten Teams zurück.

