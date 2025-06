Volvo Trucks optimiert Volvo Dynamic Steering zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Volvo hat sein bewährtes Volvo Dynamic Steering (VDS) um eine neue Funktion erweitert, die Reifenschäden erkennt und sofort eingreift, um den Lkw sicher in der Spur zu halten. Die neue Generation sei so entwickelt worden, dass „das System Reifenschäden an der Vorderachse frühzeitig erkennt und innerhalb von Sekundenbruchteilen automatisch eingreift“.

