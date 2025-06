Bei den PS Days in Hannover verschmelzen Messeevent und Festival

Vom 27. bis 29. Juni 2025 verwandelt sich das Messegelände in Hannover wieder in den ultimativen Treffpunkt für Tuningfans aus ganz Europa. Die PS Days als Sommerevent rund um die Individualisierung, Veredelung und Performance von Fahrzeugen laden wieder zehntausende Besucher ein. Auf mehr als 120.000 Quadratmetern Fläche vereinen die PS Days hunderte Privatfahrzeuge, die neuesten Tuningprodukte und spektakuläre Liveshows. Zum vierten Mal entsteht ein Community Event, das Messeerlebnis und Festival miteinander verschmelzen lässt.

Link to: Volvo Trucks optimiert Volvo Dynamic Steering zur Erhöhung der Verkehrssicherheit Link to: Volvo Trucks optimiert Volvo Dynamic Steering zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Link to: Der Theo-Award geht bereits zum elften Mal in Folge an Reifenhersteller Continental Link to: Der Theo-Award geht bereits zum elften Mal in Folge an Reifenhersteller Continental