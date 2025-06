Lennart Woltmann leitet den strategischen Einkauf bei Otto Just

Lennart Woltmann ist seit Juni 2025 Leiter strategischer Einkauf bei der Otto Just GmbH & Co KG. Er hat Erfahrung in der Reifenbranche, war er vor einem zweijährigen Zwischenstopp im Laborbedarf doch als Purchasing Manager zweieinhalb Jahre bei der Delticom AG und rund sechseinhalb Jahre bei Starco beschäftigt. Hier zuletzt als Purchase Manager.