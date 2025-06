Mit dem neuen DotzZ 4×4 Talara setzt die Rädermarkarke Dotz 4×4 erneut Maßstäbe im Offroadsegment. Das Rad feiert jetzt Weltpremiere auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen (19. bis 22. Juni). Inspiriert von aktuellen US-Trends, vereint das neue Talara-Design Stärke mit einer Fullface-Optik. „Die innovative Ventillochlösung ist ein weiteres Highlight und unterstreicht die Komplexität und Liebe zum Detail, die in das Gesamtdesign eingeflossen sind“, so der Hersteller Alcar. Trotz der großzügigen, geschlossenen Flächen beeindruckt das Rad durch eine außergewöhnliche optische Tiefe mit vielen Details, die dem Design seine kraftvolle und dynamische Ausstrahlung verleiht.

