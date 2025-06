Sailun und GWM holen gleich mehrere Titel bei der Takhlimakan Rally in China

Die Takhlimakan Rally gehört zu den wichtigsten Offroadrennen der Welt und wird mitunter als die „Dakar des Ostens“ bezeichnet. Bei dem jüngsten Event in der Taklamakan-Wüste Chinas konnte die Sailun Group zusammen mit dem Fahrzeughersteller Great Wall Motors (GWM) gleich vier Erfolge feiern, darunter auch die New Energy Manufacturer Team Championship, wie es dazu in einer Mitteilung von Sailun Tyre Europe heißt. Zum Einsatz kamen dabei Sailun-Reifen vom Typ Terramax RT, wobei RT für Rugged Terrain steht, also „zerklüftetes Terrain“, sodass das Einsatzgebiet der stark profilierten Reifen üblicherweise zwischen AT- und MT-Reifen angesiedelt ist und damit für das breite Spektrum an Herausforderungen bei der Takhlimakan Rally wie gemacht ist, so der Hersteller weiter. So sei eine vielfältige Verwendbarkeit des Reifens auch der Entwicklungsschwerpunkt des Sailun Terramax RT gewesen, der in Größen zwischen 17 und 22 Zoll angeboten wird. „Die Reifen von Sailun haben mir ein unerschütterliches Vertrauen gegeben“, betont Zhang Ya, der den Sieg in der Production Fuel Vehicle Championship holte.