Fortune und Austone gehen in Europa mit komplett neuen Websites an den Start

Fortune und Austone gehen in Europa mit komplett neuen Websites an den Start

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/06/Prinx-Chengshan-hat-fuer-seine-Marken-Fortune-und-Austone-zwei-voellig-neu-programmierte-Webseiten-online-gestellt-und-bietet-damit-Inhalte-an-die-sich-gezielt-an-die-europaeischen-Kunden-richten.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers 2025-06-16 13:01:16 2025-06-16 13:01:16 Fortune und Austone gehen in Europa mit komplett neuen Websites an den Start

Fortune und Austone – die beiden Marken des Herstellers Prinx Chengshan – zeigen ab sofort online mit komplett neuen Internetseiten Präsenz. Wie es dazu in einer Mitteilung von Prinx Chengshan Tire Europe mit Sitz in Darmstadt heißt, richteten sich die beiden Seiten inhaltlich auch komplett an die Kunden auf dem europäischen Markt und sollen mit dem als modern und klar beschriebenen Design sowie der Optimierung für mobile Endgeräte „für eine bessere User Experience“ sorgen. Tools wie die Reifensuche seien dabei vor allem für Endverbraucher hilfreich.

Link to: Nutzer von Alzuras E-Business-Software bevorzugen „Ready-to-Go“-Website Link to: Nutzer von Alzuras E-Business-Software bevorzugen „Ready-to-Go“-Website

Link to: 6Days Enduro of Nations weiter mit Dunlop als Partner Link to: 6Days Enduro of Nations weiter mit Dunlop als Partner