Zum Debüt in 21-Zoll gibt’s das CMS-Rad „C25“ auch mit matter Lackierung

„Räder und Fahrzeuge mit matten Lackierungen sind Statements“, begründet der Räderhersteller CMS, warum er sein „C25“-Rad nunmehr auch im Finish Schwarz matt anbietet. Als Anlass dafür hat man zwar das Debüt dieses Kreuzspeichendesigns in 21 Zoll ausgewählt, aber in den zuvor schon erhältlichen Größen von 17 bis 20 Zoll ist es ebenfalls mit dieser Lackierung erhältlich ebenso wie in den drei weiteren Farbausführungen Diamant Schwarz Glanz, Diamant Horn Schwarz Glanz und Gold Glanz.