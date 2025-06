„Hohe Anzahl von Reifen und Felgen“ bei Warsteiner Händler gestohlen

In der Zeit von 16 Uhr des vergangenen Mittwochs (11. Juni) und 8 Uhr des darauf folgenden Tages (12. Juni) sind Kriminelle in die Lagerhalle eines Warsteiner Reifenhandels am Hillenberg eingedrungen und haben nach Angaben der Polizei dann eine „hohe Anzahl von Reifen und Felgen“ von dort mitgehen lassen. Die Rede ist von rund 160 Stück im Wert von mehreren Zehntausend Euro, die von dem oder den bisher unbekannten Täter(n) nach Aufbrechen des verschlossenen Lagers abtransportiert wurden. Aufgrund der hohen Menge gehen die Ermittler davon aus, dass dies mit einem Lkw erfolgt sein muss. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei in Warstein zu melden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.