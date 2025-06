Goodyear zeigt „interaktive“ Präsenz auf der Paris Air Show

Auf der Paris Air Show, die kommende Woche in Le Bourget im Norden Paris‘ stattfindet, will Goodyear sein „umfassendes Portfolio an Flugzeugreifen“ im Rahmen „einer interaktiven Ausstellung“ präsentieren und dort seine „Luftfahrtsparte in das Rampenlicht der Messe“ rücken. „Mit unserer Präsenz bei der Paris Air Show 2025 demonstrieren wir, wie vielseitig unsere Luftfahrtsparte Goodyear Aviation ist“, sagt Reggy Ruijtenburg, General Manager, Aviation EMEA bei Goodyear. „Dabei wollen wir mit Hochleistungsreifen für Firmenjets und kommerzielle Fluggesellschaften, für die allgemeine Luftfahrt und für Militärflugzeuge unseren Vertrauensvorsprung in der Luft und am Boden weiter ausbauen.“