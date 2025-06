Michelin schließt eine seiner beiden Mexiko-Reifenfabriken

Medienberichten zufolge will Michelin zum Ende des Jahres seine Pkw- und LLkw-Reifenfabrik im mexikanischen Santiago de Querétaro (Bundesstaat Querétaro) schließen. Das Werk, das Michelin erst 2002 in Betrieb genommen hatte, sei überflüssig geworden, da Kunden heute überwiegend größer dimensionierte Reifen nachfragten. In Santiago de Querétaro stellt Michelin jährlich rund 500.000 „kleinere“ BFGoodrich-Reifen her, heißt es dort, ohne dass dazu konkretere Erläuterungen verfügbar wären. Außerdem betreibt der Hersteller vor Ort noch eine Runderneuerung. Ein Teil der Produktionskapazitäten würden dann in das zweite Michelin-Reifenwerk in Mexiko verlagert, das seit 2016 in León (Bundesstaat Guanajuato) in Betrieb ist und das zu den weltweit modernsten Produktionsstätten für Reifen gehöre. Von der Werksschließung betroffen sein sollen rund 480 Mitarbeiter.