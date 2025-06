Krone und Partner stellen vollintegrierten Trailertelematiklösung vor

Auf der Transport Logistic, die gestern ihren Abschlusstag hatte, haben Krone Trailer und Platform Science im Rahmen einer europaweiten strategischen Partnerschaft eine vollintegrierte Telematiklösung für Zugmaschine und Trailer vorgestellt. Darunter seien alle Daten direkt im Transport-Management-System (TMS) und in der Platform-Science-Umgebung sichtbar – „ohne weitere Einrichtung, Freigabe oder Vertragsverhandlungen“, hieß es dazu in München auf der Messe. Für Kunden stehen drei Pakete mit abgestuften Funktionen zur Wahl.

