Notrad-Kit von Avus erhält TÜV-Austria-Zertifizierung

Das Unternehmen Avus Italia S.r.l. mit Sitz in Castelfranco Veneto in der italienischen Provinz Treviso hat unter dem Namen „EasyKit“ eine Notradlösung entwickelt, für die der Anbieter eine TÜV-Austria-Zertifizierung für Stahlfelgen erhalten hat. Obwohl eine solche für Noträder gesetzlich nicht vorgeschrieben sei, habe man sich nichtsdestoweniger dafür entschieden, das Produkt den entsprechenden Prüfungen unterziehen zu lassen, sagt der Anbieter. Damit will er ein klares Zeichen für das eigenen kontinuierliche Engagement in Sachen Sicherheit setzen bzw. seine „führende Rolle in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit“ untermauern. Mit der Zertifizierung des Kits durch die österreichische Prüforganisation werde die Übereinstimmung der Avus-Noträder mit den europäischen Normen hinsichtlich struktureller Sicherheit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit bestätigt. „Es ist besonders hervorzuheben, dass bislang kein anderes Unternehmen der Branche eine solche Auszeichnung erhalten hat — ein Ergebnis, das Avus Italia nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene als Marktführer positioniert“, so die Italiener, die im Sinne höchster Sicherheit weiterhin auf die Qualität der Materialien fokussiert bleiben wollen.