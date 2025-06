Continental vollzieht „strategischen Wechsel“ bei Lkw-Reifen in Indien

Continental will seine Produktion von Lkw-Reifen in Indien noch im Laufe dieses Monats einstellen. Wie es dazu indischen Medienberichten zufolge heißt, sei die Entscheidung das Ergebnis „einer umfassenden Geschäftsüberprüfung, mit der Continental die langfristige Rentabilität auf dem indischen Markt sicherstellen will“. Das Unternehmen führt den „intensiven Wettbewerb und die hohe Preissensibilität“ im Lkw-Reifensegment des Landes als Faktoren an, die „eine nachhaltige Wertschöpfung aus seinen Angeboten“ schwierig machten; von einem „strategischen Wechsel“ ist dort außerdem zu lesen. Im Ergebnis bedeutet dies, Continental schließt in seinem indischen Reifenwerk in Modipuram nahe Neu-Delhi die Produktionslinie für Lkw-Reifen, will sich dafür aber zukünftig vor Ort auf die Herstellung von Pkw-Reifen konzentrieren, der Standort werde demnach nicht geschlossen. Continental betreibt keine weiteren Reifenwerke in Indien.