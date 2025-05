Start von neuem Magna-Händlerportal

Die Magna Tyres Group hat ein neues Händlerportal gestartet, das Kunden des im niederländischen Waalwijk ansässigen Anbieters von Off-the-Road- bzw. OTR- und Industriereifen ab sofort unter anderem Echtzeitinformationen zum Lagerbestand des Unternehmens bieten soll. Darüber hinaus biete das Portal eine optimierte Benutzeroberfläche für eine einfache Navigation, um darüber nicht zuletzt eine schnellere und effizientere Auftragsabwicklung zu ermöglichen. Zudem wurde es laut den Niederländern für einen Zugriff auch mit Mobilgeräten optimiert, verfügt also über ein responsives Design. „Wir setzen uns unermüdlich für die Unterstützung unseres Händlernetzwerkes ein. Das Händlerportal unterstreicht unser Engagement für Innovation und Exzellenz und bietet unseren Partnern die Werkzeuge, die sie für den Erfolg in einem wettbewerbsintensiven Markt benötigen“, sagt Magna-Vertriebsdirektor Arno van der Linden. Wie es weiter heißt, spiegele das Händlerportal, das sich an die treuesten Kunden des Anbieters richtet und nur auf Einladung zugänglich ist, die „kontinuierlichen Bemühungen der Magna Tyres Group wider, Technologie zur Verbesserung des Kundenservice und der operativen Exzellenz zu nutzen“.