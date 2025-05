Kumho führt mit K E-City CA31 neuen Reifen für E-Stadtbusse ein

Kumho führt einen Reifen ein, der in der Entwicklung speziell auf die Bedürfnisse von elektrisch angetriebenen Stadtbussen zugeschnitten wurde. Dieser Markt wachse nicht nur, sondern dessen Produkte müssen auch besondere Anforderungen erfüllen, so der Hersteller. Das neue Produkt trägt den Namen K E-City CA31 – in kurz: KCA31 – und ist ab sofort in der Größe 275/70 R22,5 erhältlich. Für das zweite Quartal des kommenden Jahres plant Kumho darüber hinaus die Einführung zweier weitere Dimensionen in 315/60 R22,5 und 265/70 R19,5.

