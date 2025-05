C34-Rad von CMS erhält neue Freigaben für Nischenfahrzeuge mit hohem Gesamtgewicht

Die Nachfrage nach kraftvollen, sportlichen Rad-Designs für Nutzfahrzeuge und Vans wächst stetig. Mit dem weiter ungebrochenen Fünfspeichentrend erhalten nun auch Nischenfahrzeuge mit hohem Gesamtgewicht ein optisches Upgrade: Für das sportliche C34-Rad von CMS mit einer Tragfähigkeit von 900 Kilogramm gibt es ab sofort ABE-/ECE-Freigaben in der Radgröße 7,0×17 Zoll für die Mercedes V Klasse, Mercedes Vito & eVito, VW Bus T5-T7, Amarok, Toyota Proace incl. City/-Verso, Peugeot E-Partner/Rifter, Citroën Spacetourer, Opel Combo Electric sowie zahlreiche weitere Nischenfahrzeuge und spezialisierte Transporter. „Mit den neuen Freigaben für das C34 ermöglichen wir Betreibern von Vans und Transportern, nicht nur schwerste Lasten sicher zu bewegen, sondern dabei auch optisch Akzente zu setzen“, so Michael Wegener, Verkaufsleiter der CMS GmbH. Als Farbvarianten stehen Hochglanz Schwarz mit diamantpolierten Oberflächen und im Winterbetrieb Racing Silber und Piano Schwarz zur Verfügung.

