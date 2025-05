IWAG Distribution AG feiert ihr 35-jähriges Jubiläum in „vibrierender Kulisse“

Die IWAG Distribution AG feiert 2025 ihr 35-jähriges Bestehen. Seit der Gründung hat sich das Schweizer Familienunternehmen zu einem der führenden Gesamtanbieter für Reifen, Felgen und Kompletträder entwickelt. Mit Hauptsitz in Kreuzlingen und einem modernen Logistikzentrum bedient die IWAG täglich zahlreiche Partner in der ganzen Schweiz. Das Jubiläum wurde mit langjährigen Partnern und Freunden in Las Vegas gefeiert.

