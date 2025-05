Alzura präsentiert B2B-Marktplatz auf der Autopromotec

Alzura wird seinen B2B-Marktplatz vom 21. bis 24. Mai 2025 auf der Autopromotec in Bologna präsentieren. Seit zwölf Jahren ist das Unternehmen auf dem italienischen Markt aktiv. Italien habe sich neben dem Heimatmarkt Deutschland zu einem der wichtigsten Auslandsmärkte entwickelt. Ziel des Messeauftritts ist es, Bestandskunden persönlich zu treffen, neue Händler für die Plattform zu gewinnen und potenzielle Lieferanten zu begeistern, heißt es aus Kaiserslautern. Zu finden ist das Unternehmen in Halle 20 am Stand 20-A3.

