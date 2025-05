Kenda zeigt auf der Autopromotec zwei neue Reifen für den europäischen Markt

Kenda Europe wird vom 21. bis 24. Mai auf der Autopromotec in Bologna vertreten sein. Auf dem Stand C34 in Halle 20 wird der Reifenhersteller zwei neue Reifen für den europäischen Markt vorstellen. Zum einen ist dies ein All-Terrain-Ganzjahresreifen und zum anderen ein EV-Profil.

