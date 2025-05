Grégory Boucharlat übernimmt bei Goodyear Verantwortung für das globale Nfz-Reifengeschäft

Goodyear hat Grégory Boucharlat die Verantwortung für das weltweite Geschäft mit Nutzfahrzeugreifen übertragen. In seiner neuen Position als Senior Vice President Global Commercial sei Boucharlat Teil des weltweiten Senior-Führungsteams des US-amerikanischen Reifenherstellers und kümmere sich dort um die weltweite strategische Koordinierung des Commercial-Reifengeschäftes, heißt es dazu in einer Mitteilung. Darüber hinaus werde der neue Senior Vice President seine bereits seit März 2023 ausgeübte Funktion als Vice President Tires-as-a-Service fortsetzen. Boucharlat, der die vergangenen dreieinhalb Jahre als Vice President Commercial Europe Verantwortung trug, werde in seiner neuen Funktion direkt an Mark Stewart berichten, CEO und President von Goodyear; seine Beförderung werde umgehend wirksam mit Sitz in Brüssel, wo die Zentrale der hiesigen Goodyear-Region EMEA ist. Der neue Senior Vice President Global Commercial, dessen Position es so bisher im Goodyear-Konzern nicht gegeben hat, steht seit über 30 Jahren in den Diensten des Herstellers.