Erträge von Sumitomo Rubber Industries geben deutlich nach

Für Sumitomo Rubber Industries (SRI) markiert das aktuelle Quartal „den Wendepunkt“ in der geschäftlichen Entwicklung, so wie ihn der aktuelle Mid-Term-Geschäftsplan vorsieht zur Verbesserung der Profitabilität. Das dies notwendig erscheint, lässt sich an der beinahe halbierten Umsatzrendite im Berichtsquartal erkennen, die sich auf Basis eines um 39 Prozent eingebrochenen Betriebsgewinns ergibt, während demgegenüber der Umsatz weltweit lediglich um 1,2 Prozent nachgab – auf Basis eines Rekordquartals, wohlgemerkt. Ähnlich auch die Entwicklung der zentralen Reifensparte. Hier legte der Umsatz zwar leicht zu, dafür brach der Betriebsgewinn ebenso deutlich ein wie der des Gesamtkonzerns, woraus sich allerdings eine Umsatzrendite von nur noch 4,5 Prozent ergibt. Zu diesem Einbruch trug auch die Region EMEA deutlich bei, die dem jetzt veröffentlichten Bericht zufolge 2,8 Milliarden Japanische Yen (17,1 Millionen Euro) an Betriebsverlust zum Gesamtbetriebsergebnis von plus 10,9 Milliarden Yen (66,6 Millionen Euro) beitrug. Alle anderen Regionen hatten Betriebsgewinne gemeldet. Zu den konkreten Hintergründen machte Sumitomo Rubber Industries indes keine Detailangaben.

