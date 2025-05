Triangle Tyre und Sunebo präsentieren sich gemeinsam auf der Autopromotec

Triangle Tyre und sein italienischer Partner Sunebo werden vom 21. bis 24. Mai auf der Autopromotec in Bologna die neuesten TBR- und OTR-Reifen vorstellen. Zu sehen sein werden am Stand C48 im Pavillon 20 etwa das Profil für den Regionalverkehr TRS06. Auch der asymmetrische Lkw-Reifen mit dem Namen TRD09 ist im Gepäck. Er biete dank eines optimierten Profildesigns und einer verbesserten Karkassenbeständigkeit eine sichere und zuverlässige Leistung, teilt der Hersteller mit. Die neue Generation der Trailer-Reifen von Triangle wird durch den TRT02 II repräsentiert. Der Pneu sei für eine hohe Belastung bei maximaler Laufleistung entwickelt worden. Der Reifenhersteller wird auch einen OTR-Reifen vorstellen. Der TL538S+, ein radialer L5-Reifen für Lader, sei für harte Einsatzbedingungen konzipiert und zeichne sich durch eine hervorragende Lebensdauer und Verschleißfestigkeit aus. „Die Autopromotec in Bologna ist für Triangle ein weiterer Beweis für die Präsenz als anerkannter Akteur auf dem europäischen Markt und ein wichtiger Termin, um Kunden aus dem ganzen Kontinent zu treffen“, heißt es beim Reifenhersteller.