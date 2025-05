Wegmann Automotive launcht auf Autopromotec neue Marke

Vom 21. Bis zum 24. Mai ist Wegmann Automotive mit einem umfassenden Produktportfolio für den Reifenservice auf der Autopromotec in Bologna vertreten. In Hale 19 am Stand B29 wird er dann Neuheiten in den Bereichen Auswuchtgewichte, Ventile, RDKS, Befüllequipment und Montagepaste vorstellen. Auch wird das Unternehmen hier eine neue Marke mit dem Namen Trax präsentieren. Die „hochwertigen chemischen Produkte“ der neuen Marke sollen den Werkstattalltag erleichtern und optimieren. Im Mittelpunkt steht die Tiger-Paste für Lastkraftwagen.