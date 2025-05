Quartalsergebnisse von Brembo spiegeln Marktumfeld wider

Bremsenspezialist Brembo hat jetzt seine Zahlen für das erste Quartal 2025 bekannt gegeben. Im Vergleich zum Vorjahresquartal betrug der Umsatz mit 957 Millionen Euro etwa 4,7 Prozent weniger. Das EBITDA betrug 153,3 Millionen Euro, die Marge 16 Prozent. Brembo Executive Chairman Matteo Tiraboschi erklärte: „Wie erwartet, spiegeln unsere Ergebnisse für das erste Quartal das äußerst schwierige Marktumfeld wider. Der Automobilsektor ist nach wie vor mit Schwierigkeiten, mit Nachfragerückgängen und erheblichen geopolitischen Unwägbarkeiten konfrontiert. In diesem Umfeld, das sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter verschlechtert hat, konnte Brembo die Auswirkungen dank der Solidität seines Geschäftsmodells, der kontinuierlichen technologischen Innovation und der Stabilität des Aftermarket-Segments unter Kontrolle halten.“ Die Übernahme von dem Fahrwerkstechnologie-Hersteller Öhlins sei im Januar „erfolgreich abgeschlossen worden“. Die schrittweise Integration des Unternehmens in die Brembo Group werde zu künftigem Wachstum beitragen. „Wir werden unseren Expansionskurs fortsetzen und sind zuversichtlich, dass wir mit unserer langfristig ausgerichteten Vision den richtigen Kurs eingeschlagen haben, um die aktuelle Branchenkrise zu bewältigen“, so Tiraboschi.

