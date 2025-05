150 Millionen Leichtmetallräder – CMS feiert einen Meilenstein der besonderen Art

CMS hat jetzt sein 150-millionstes Leichtmetallrad produziert. „Jedes einzelne Rad steht für unsere Leidenschaft, unser Know-how und unser stetiges Streben nach Perfektion“, so Andreas Göbel, Geschäftsführer der CMS Automotive Trading GmbH . „Dieser Meilenstein ist das Ergebnis gemeinsamer Leistung – und dafür danken wir allen unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern, die uns auf diesem Weg begleitet haben.“ Seit der Unternehmensgründung habe sich die CMS Group als verlässlicher Hersteller und Partner in der Räder- und Automobilbranche etabliert. „Die kontinuierliche Entwicklung, höchste Qualitätsstandards und ein klarer Fokus auf die Bedürfnisse des Marktes haben den Weg für diesen Erfolg geebnet“, heißt es beim Räderhersteller. Mit Blick auf die Zukunft setze das Unternehmen weiterhin auf „technologischen Fortschritt, nachhaltige Produktion und partnerschaftliche Zusammenarbeit – damit auch die nächsten 150 Millionen Räder Geschichte schreiben“.

