Mit VDC-Hilfe entwickelte „P-Zero“-Erstausrüstungsreifen für den 911 GTS

Liefert Pirelli Profile aus seiner „P-Zero“-Familie eigenen Worten zufolge bisher schon für die gesamte 911er-Reihe für eine Montage ab Werk zu Porsche ans Band, so rüstet der italienische Reifenhersteller nunmehr auch die erste Variante der Sportwagenserie mit Hybridantrieb aus: den neuen Porsche 911 GTS. Dafür hat man demnach eine maßgeschneiderte Version des „P Zero R“ entwickelt, der als genauso sportlich wie alltagstauglich beschrieben wird. Darüber hinaus stellt Pirelli für winterliche Fahrbahnbedingungen eine spezielle Version seines „P Zero Winter 2“ für den 911 GTS bereit. Beide Reifenmodelle tragen die N-Markierung auf der Seitenwand, die sie als Erstausrüstungsvarianten für Porsche-Fahrzeuge ausweist. Für ihre Entwicklung nutzte das Forschungs- und Entwicklungsteam des Reifenherstellers demnach unter anderem auch die Technologien in seinem Virtual Development Center (VDC) am Standort im hessischen Breuberg. Es erlaube, Reifen virtuell zu entwickeln und zu testen, und biete – sagt Pirelli – mehrere Vorteile.

