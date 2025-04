KW Automotive erneut mit Dualis-Siegel ausgezeichnet

In der Region Limpurger Land, im Südwesten des Landkreis Schwäbisch Hall, zählt der Fahrwerkhersteller KW Automotive mit zu den größten Arbeitgebern. Bereits zum dritten Mal übertraf das inhabergeführte Unternehmen die Erwartungen des Audit-Gremiums der IHK Heilbronn-Franken zur Ausbildung in regionalen Betrieben. Von der erneuten Zertifizierung mit dem Dualis-Siegel der IHK profitieren alle Auszubildenden, denn so können sie sicher sein, dass sie mit einer Ausbildung in ihrem Unternehmen bestens auf ein erfolgreiches Berufsleben vorbereitet sind. Bereits im Frühjahr 2017 und im Frühjahr 2020 zertifizierte die IHK die Ausbildung bei dem Fahrwerkhersteller und zeichnete den Betrieb mit dem Dualis-Siegel aus.