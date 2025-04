Hofmann Power Weight stellt zwei neue Klebegewichte vor

Wegmann Automotive hat sein Sortiment an Klebegewichten um zwei Produkte erweitert. Wie es dazu in einer Mitteilung des Anbieters heißt, sei ab sofort die als beliebt geltende 355-Klebegewichtsrolle von Hofmann Power Weight auch als Riegelvariante erhältlich. Der neue Klebegewichtsriegel Typ 355 2.0 biete alle Vorteile der bekannten Rolle – nur eben im Riegelformat: Fünf-Gramm-Segmentierung, überstehender Liner zum einfachen Abziehen der Schutzfolie und – Wegmann Automotive zufolge ein „echter Gamechanger“ – das rückstandsfrei entfernbare Speedliner-Klebeband. Der 355-Riegel aus Stahl ist in Schwarz und Silber erhältlich und universell einsetzbar für alle gängigen Leichtmetallfelgen. Ebenfalls neu: ein kompakter SUV-Riegel (Typ 548) mit 120 Gramm, speziell für große und schwere Räder entwickelt. Das Gewicht mit kompakter Standardlänge eines 60-Gramm-Riegels ermögliche „das präzise Wuchten schwerer Räder ohne lange Klebegewichtschlangen oder doppeltes Übereinanderkleben“. Der beschichtete Stahlriegel besteht aus zwölf Zehn-Gramm-Segmenten und ist in Silber oder Schwarz erhältlich.