Borbet bietet passende Räder für den neuen Skoda Elroq

Kaum ist der neue kompakte Elektro-SUV Skoda Elroq (Typ NY) am Start – schon stehen die ersten Borbet-Räder mit ABE-Freigabe parat. Das 20-Speichen-Design BY in 8×19 Zoll mit Einpresstiefe 40 ist passend zum Serienreifen 255/50 R19 verfügbar und das in den Farben Titan polished matt oder Black matt. Als klassische Alternative empfiehlt der Räderhersteller aber auch das N-Rad in 8×19 Zoll in verschiedenen Farbversionen.