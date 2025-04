Bis morgen noch zehn Prozent eBay-Rabatt auf Reifen und Räder

In Sachen „Reifen, Räder & Co.“ läuft noch bis einschließlich morgen eine eBay-Rabattaktion. Demnach wird Käufern entsprechender Produkte ein zehnprozentiger Nachlass auf den Artikelpreis gewährt, wobei die Ersparnis allerdings auf maximal 50 Euro gedeckelt ist und je Kunde höchstens zweimal in Anspruch genommen werden kann über Nutzung des Gutscheincodes „BEREIFUNG25“ während des Bestellprozesses. Bei der Reifenmontage greift der Gutschein demnach erst ab einer Mindestbestellmenge von einem Reifen, und er kann – wie sich den weiteren Bedingungen des Marktplatzes zu dieser Aktion entnehmen lässt – „nur in einer teilnehmenden Werkstatt des Partners Alzura eingelöst werden“.