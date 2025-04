Wheel Pros übernimmt Vertrieb von Rotiform-Rädern in Deutschland/Österreich

Als weltweiter Ersatzmarktanbieter von Felgen, Reifen und Zubehör hat Wheel Pros nach eigenen Angaben ab sofort den Vertrieb von Rotiform-Rädern in Deutschland und Österreich übernommen. „Mit diesem strategischen Schritt möchte das Unternehmen seine Aktivitäten in Europa weiter bündeln und die Markenpräsenz gezielt stärken“, erklärt Rory Hegelmeers, Sales Manager EU bei der im belgischen in Antwerpen ansässigen Europadependance des Anbieters. Mit der Übernahme des Direktvertriebs in den beiden wichtigen europäischen Märkten wolle man „künftig eine noch bessere Produktverfügbarkeit, ein integriertes Logistiksystem sowie einen optimierten Support für Handelspartner und Endkunden gewährleisten“. Nach eigenen Angaben wird Wheel Pros dabei unterstützt durch die BMF Media Information Technology GmbH in Form der Zurverfügungstellung relevanter Produktdaten sowie deren Visualisierung durch 3D-Konfiguratoren.