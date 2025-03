Hoosier Racing Tire legt Wachstumsfokus noch stärker auf Europa

Der US-amerikanische Rennsportreifenspezialist Hoosier Racing Tire gehört seit 2016 zu Continental . Auch wenn der Hersteller mit Hauptsitz in Lakeville (Louisiana) und Werk in Plymouth (Indiana) in den vergangenen Jahren auch auf dem europäischen Reifenmarkt deutliche Wachstumsschritte erzielen konnte, wolle man sich um die Region EMEA (Europa, Mittler Osten und Afrika) künftig mit noch mehr Nachdruck kümmern, wie dazu Hoosier-President und -CEO Joerg Burfien und Martin Heckers, verantwortlich für Hoosier Europe, gegenüber unserer Verlagsgruppe betonten .

