AEZ-Rad Toronto für die Frühjahrssaison verfügbar

Bereits auf der Essen Motor Show Ende 2024 hatte Alcar sein neues AEZ-Rad Toronto vorgestellt. Das Y-Speichendesign gepaart mit V-Formen hat zahlreiche ECE-Genehmigungen für Modelle von Audi, BMW, Porsche, Tesla, Volvo oder VW und ist jetzt beim Räderhersteller in allen elf Größen von 7,5×18 bis 10,0×20 Zoll in den Lackierungen Schwarz und Schwarz glänzend frontpoliert zu haben.

