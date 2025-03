Borbet verlängert Servicezeiten und startet mit noch breiterem Sortiment in die Saison

Das Borbet-Team verlängert zur Frühjahrssaison die Servicezeiten: Der Vertrieb ist ab sofort werktags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr telefonisch erreichbar. In diesem Jahr startet der Räderhersteller mit einem noch breiteren Sortiment in die Saison – allen voran mit den neuen Rädern XV und TF .

