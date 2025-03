Führungswechsel bei REA Elektronik: André Frohnert löst Michael Neuschäfer ab

Das auf Kennzeichnung und Codeprüfung spezialisierte Unternehmen REA Elektronik hat eine neue Geschäftsführung. Michael Neuschäfer, der seit 2008 als Geschäftsführer maßgeblich zum Erfolg beitrug, übergab den Staffelstab an André Frohnert. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur mit Fachrichtung Maschinenbau bringe internationale Expertise in der nachhaltigen Geschäftsentwicklung sowie agile Ansätze in Unternehmensführung mit, heißt es aus dem Unternehmen. Seine bisherige Laufbahn führte ihn von der vorherigen Position als Chief Financial Officer sowie Chief Compliance Officer bei Poly-clip System GmbH & Co. KG im Frühjahr 2024 in die kaufmännische Leitung von REA Elektronik.