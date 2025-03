Düsseldorfer Flotte! lädt wieder zum „Klassentreffen der Flottenbranche“

Am 26. und 27. März 2025 ist es wieder soweit: Die Messe Flotte! Der Branchentreff geht in die nächste Runde. Der Fokus liegt bei dem Event auf Gesprächen, Netzwerken, dem Fachprogramm sowie natürlich der Ausstellung selbst. „Denn gerade für die Flottenbranche gilt: Nichts ersetzt den persönlichen Kontakt; netzwerken geht nur persönlich“, heißt es dazu vonseiten des Verlags Flotte Medien, dem Veranstalter der in Düsseldorf stattfindenden Messe. Über 300 Aussteller und rund 2.500 echte Fuhrparkentscheider auf über 23.000 Quadratmetern bei der letzten Flotte! Der Branchentreff „sprechen für sich“, gibt man sich beim Veranstalter selbstbewusst. Der ergänzt: „Bei dem ‚Klassentreffen‘ der Flottenbranche war fast jeder mit dabei, der – auf Anbieter- oder Kundenseite – Rang und Namen hat: Insgesamt durften wir über 6.000 Fachleute aus der Branche begrüßen. Gerade für größere Fuhrparks hat die Flotte eine immer stärkere Anziehungskraft.“ Neu ab 2025 ist der Bereich E-Busse, E-Lkw und E-Nutzfahrzeuge sowohl im gewerblichen wie auch im kommunalen Bereich. Die Eintrittskarten zur Messe, die in Halle 6 der Düsseldorfer Messe stattfindet, beinhaltet auch das komplette Catering vor Ort sowie bei den Zwei-Tages-Karten auch den Eintritt zum populären Netzwerk-Abend.