Tyrexpo Asia startet diese Woche in Singapur – „Einzigartiger Treffpunkt“

Nachdem die Tyrexpo Asia im vergangenen Jahr in Bangkok stattfand, kehrt die führende Reifenmesse Südostasiens nun in dieser Woche zurück nach Singapur. Auf der am Mittwoch beginnenden und drei Tage dauernden Messe erwarten die Veranstalter im Sands Expo and Convention Centre über 250 Aussteller aus 90 Ländern, die 15.000 Quadratmeter Messefläche belegen und dort über 500 Reifenmarken präsentieren werden. Diese Aussteller sollen – so hoffen die Veranstalter von Informa Markets auf Basis der Voranmeldungen – rund 6.000 Fachbesucher in die südostasiatische Metropole locken. Damit sei Singapurs „einzigartige Position als globaler Treffpunkt, der hochkarätige Investoren, Marken und Entscheidungsträger anzieht, die den asiatisch-pazifischen Markt erschließen wollen“, noch einmal deutlich belegt, so die Tyrexpo-Asia-Veranstalter. Parallel zur Messe finden vor Ort auch Seminare und Foren statt.