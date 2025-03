Frühjahrspromotion rund um ausgewählte Metzeler-Profile

Motorradfahrer, die auf neuen Metzeler-Reifen in die Saison 2025 starten wollen, können im Rahmen einer Promotionaktion der zu Pirelli gehörenden Marke in den Genuss von 30 Euro Cashback kommen. Dann nämlich, wenn sie im Zeitraum zwischen dem 3. März und dem 31. Mai einen Satz der Profiltypen „Sportec M9 RR“, „Roadtec 02“, „Tourance Next 2“ oder „Cruisetec“ erwerben und innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf ein Onlineformular auf einer der drei Metzeler-Websites unter https://promo.metzeler.com/tyres/de-DE/fruehjahrspromotion-2025/overview (Deutschland), https://promo.metzeler.com/tyres/de-AT/fruehjahrspromotion-2025/overview (Österreich) und https://form.forms.app/sportszone/metzeler-fruhjahrspromotion (Schweiz) ausfüllen sowie ihre Reifenrechnung hochladen. „Maßgeblich ist das Datum auf der Rechnung, die Adressen im Onlineformular und auf der Rechnung müssen übereinstimmen. Nach erfolgreicher Prüfung der Daten kommt eine E-Mail mit allen weiteren Informationen“, erklärt Metzeler das weitere Vorgehen.