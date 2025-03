Grundlagentraining bietet Wissen rund um EM- und Industriereifen

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V. (BRV) bietet in Kooperation mit Bohnenkamp SE eine Neuauflage des Grundlagentrainings „EM- & Industrie-Reifen und Räder“ an. Das überarbeitete Konzept vermittelt praxisnahes Wissen zu Handhabung, Anwendung und Einsatz von großdimensionierten Erdbewegungs- und Industriereifen ab 24 Zoll. Die Schulung findet am 3. und 4. Juni im Coreum in Stockstadt am Rhein statt. Anmeldeschluss ist der 6. Mai. Weitere Details gibt es auf der Webseite des BRV.