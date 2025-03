Linglong-Reifenwerk in Serbien ist jetzt RSCI-zertifiziert

Jüngst wurde das Linglong Reifenwerk in Serbien vom Verein Responsible Supply Chain Initiative RSCI e.V. zertifiziert. Über den standardisierten Prüfmechanismus wird die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen in automobilen Lieferketten bewertet, zudem werden Arbeitsbedingungen transparent dargestellt und analysiert. Zuvor hat es immer wieder Berichte verschiedener Medien gegeben, in denen es um Menschenrechtsverletzungen beim Bau des Werkes ging.

