Goodyear ist erneut exklusiver LMGT3-Reifenlieferant

Goodyear startet in seine zweite Saison als exklusiver Reifenlieferant für die LMGT3-Kategorie der FIA World Endurance Championship (WEC). Den Auftakt bildete am vergangenen Wochenende der offizielle Prolog auf dem Lusail International Circuit, gefolgt vom Qatar 1812-Kilometer-Rennen am kommenden Wochenende. Nach einer erfolgreichen Debütsaison in der LMGT3 im Jahr 2024 wird Goodyear erneut alle Fahrzeuge der Klasse mit Reifen ausstatten und damit das Engagement für den Langstreckensport weiter unterstreichen – einschließlich des legendären 24-Stunden-Rennens von Le Mans. Für die kommende Saison 2025 gibt es einige Updates im Goodyear-Rennreifensortiment.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen