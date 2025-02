Wegmann Automotive kündigt neues Lkw-Klebegewicht Typ 512 für Aluräder an

Wegmann Automotive zählt zu den Weltmarktführern bei Auswuchtgewichten, ist darüber hinaus aber noch in einigen anderen Marktsegmenten aktiv, so etwa bei Ventilen, RDKS-Sensoren oder Montagepasten. In seinem wichtigsten Geschäftsfeld, das das Unternehmen vor allem mit seiner Marke Hofmann Power Weight abdeckt, kündigt der in Veitshöchheim bei Würzburg ansässige Hersteller nun eine baldige Neuerung an, die insbesondere für auf Nutzfahrzeuge spezialisierte Händler relevant ist. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, komme bald ein neues bleifreies Klebegewicht auf den Markt. Das Klebegewicht Typ 512 soll dabei durch „eine perfekte Passform, eine optimale Anformung an den Felgenradius sowie einen starken Halt“ beim Kunden überzeugen. Das Lkw-Klebegewicht besteht aus pulverbeschichtetem Stahl im 200-Gramm-Riegel und soll der Auswuchtung von Aluminiumfelgen dienen. Außerdem sei das neue Gewicht gekennzeichnet durch ein „PU-Klebeband in OE-Qualität“ und sei darüber hinaus bleifrei und insofern auch nachhaltig.