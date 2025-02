GT9: Neues Rad von Tec Speedwheels ab sofort verfügbar

Pünktlich zur Sommerreifensaison ist das auf der Essen Motor Show präsentierte Tec Speedwheels-Rad GT9 im Lager der Gewe Räder und Reifengroßhandel GmbH eingetroffen. Die Flowforged-Felge ist die perfekte Symbiose aus Design und Technik. Mit hohen, geprüften Radlasten bis zu 1050 Kilogramm in den Größen von 19 bis 21 Zoll passt das GT9-Rad auf nahezu alle gängigen Fahrzeuge. Ab sofort verfügbar wird die GT9 in zwei eleganten Farbausführungen Schwarz glanz frontpoliert und Schwarz matt frontpoliert – der „Shadow Edition“- mit ABE angeboten. „Wenn Style und Design auf Technik, Entwicklung und Know-how treffen, dann komplementiert unsere neue GT9 der Shadow Edition das TEC Speedwheels-Räderprogramm perfekt und schafft so weitere Synergieeffekte und Mehrwert für unsere Kunden und Verbraucher“, so Achim Becker, Geschäftsführer der Räder- und Reifen Großhandel GmbH.