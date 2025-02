Abenteuer & Allrad hat Jahrhundert-Talent Jan Ullrich zum Bühnen-Talk zu Gast

Er gilt als einer der größten Sportler, die das Land je hervorgebracht hat. Als erster und bisher einziger deutscher Radrennfahrer triumphierte Jan Ullrich 1997 bei der Tour de France. Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gewann er die Goldmedaille im Straßenrennen und die Silbermedaille im Einzelzeitfahren. Er war Sieger der Vuelta a Espana 1999 und wurde zweimal Weltmeister im Einzelzeitfahren. Am 22. Juni nun wird Jan Ullrich die Messe Abenteuer & Allrad in Bad Kissingen besuchen und im Rahmen eines Bühnen-Talks aus seinem bewegten Leben erzählen, zu dem auch der tiefe Fall 2006 gehörte, als Ullrich aufgrund seiner Verwicklung in den spanischen Dopingskandal „Fuentes“ von der Tour de France ausgeschlossen und sein Vertrag mit T-Mobile gekündigt wurde.

