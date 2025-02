Wer ist’s denn eigentlich, der da …

… als „preiswerte und qualitativ hochwertige Option“ angepriesene Lkw-Reifen vermarkten soll unter Angabe vermeintlich erfundener bzw. nicht den tatsächlichen Standards entsprechenden technischen Merkmalen, um so letztlich dem unberechtigten Abgreifen von Fördermitteln des Bundes Tür und Tor zu öffnen? Verständlicherweise häufen sich bei uns in der Redaktion solche Anfragen nach einer entsprechenden Berichterstattung der NEUE REIFENZEITUNG vor ein paar Tagen, bei der ganz bewusst von der Nennung des Beschuldigten ganz bewusst verzichtet. Obwohl in dem uns als Kopie zugesandten anonymen Schreiben an das Kraftfahrtbundesamt (KBA) sehr wohl ein entsprechendes Unternehmen und auch eine Reifenmarke inklusive eines konkreten Produktes genannt wird. Unsere journalistische Sorgfaltspflicht gebietet allerdings weitere Recherchen/Überprüfungen des Ganzen. Denn es wäre ja denkbar, dass im vorliegenden Fall jemand im Schutze der Anonymität möglicherweise falsche Behauptungen aufstellt, um einen unliebsamen Mitbewerber zu diskreditieren. Wir bleiben aber am Ball in dieser Sache und werden bei Vorliegen belastbarer Erkenntnisse später dann sicher auch Ross und Reiter benennen. Versprochen.